عبدالله: لا للتمييز في معالجة الشغور الوظيفي

كتب النائب على منصة "أكس": "ناقشت اللجان النيابية المختصة قوانين تمديد سن التقاعد لاعضاء السلك الدبلوماسي ولاساتذة . فأين أصبحت الاقتراحات المتعلقة بكل الموظفين لملء الشغور، ولو لمرة واحدة، في ظل عدم ممانعة ؟ مطلوب الشمولية والعدالة. من جديد مقاربات طبقية حتى في الادارة".

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