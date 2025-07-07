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لبنان

ما حقيقة تحذير السفارة الأميركية من السفر إلى لبنان؟

Lebanon 24
07-07-2025 | 05:08
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أفادت معلومات الـ lbci أنّه "على عكس ما يشاع فإن السفارة الاميركية في بيروت رفعت أمر المغادرة الإلزامية لأفراد عائلات الموظفين وعادت توصيات السفر إلى ما كانت عليه قبل التصعيد الإيراني - الاسرائيلي الأخير".
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