ما حقيقة تحذير السفارة الأميركية من السفر إلى لبنان؟

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أفادت معلومات الـ أنّه "على عكس ما يشاع فإن السفارة الاميركية في رفعت أمر المغادرة الإلزامية لأفراد عائلات الموظفين وعادت توصيات السفر إلى ما كانت عليه قبل التصعيد - الاسرائيلي الأخير".