تشديد بيئي في هذه البلدة.. مخالفة للرمي العشوائي للنفايات

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دعت بلدية مركبتا، في بيان، أهالي البلدة إلى التجاوب مع قراراتها بعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، واعتماد الفرز من المصدر، ريثما يتم التوصل إلى حل شامل بالتعاون مع الجهات المعنية.وأكدت البلدية أنها "ستضطر، في حال عدم الالتزام، إلى محاسبة كل من يخالف التعليمات، من خلال تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين استنادا إلى تسجيلات الكاميرات المثبتة على طول الطريق".