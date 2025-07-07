Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:بتاريخ 11-6-2025، حصل تلاسن بين عامل في إحدى محطّات الوقود في محلّة الشّيّاح، وأحد الزبائن على متن “فان” لون أبيض، تطوّر إلى تدافع وتضارب، ومن ثم غادر سائق الفان ليعود لاحقًا برفقة على متن دراجة آليّة، وقام بإطلاق النّار من بندقية حربيّة باتّجاه المحطّة ولاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. وقد أصيب عامل في المحطّة بقدمه، ونُقِلَ إلى مستشفى للمعالجة.على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي استقصاءاتها وتحريّاتها، وتوصّلت إلى تحديد هُويّة مطلق النّار ومكان وجوده، ويُدعى:-ع. إ. ز (مواليد عام 1993، لبناني)بتاريخ 26-6-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة المذكورة عند تقاطع – الشّيّاح، وضبطت الـ”فان” والدّرّاجة.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إطلاقه حوالَي ثلاثين عيارًا ناريَّا باتّجاه المحطّة، وكان برفقته شخص آخر، وذلك على خلفيّة إشكال حصل بينه وبين عمّال المحطّة. وأنّه قد باع البندقيّة بعد حصول الحادثة.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص، فيما لا يزال العمل جاريًا لتوقيف المتورّط الآخر.