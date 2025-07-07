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لبنان

"لن يُحقق أهدافه".. "حزب الله" دان الاعتداء الإسرائيليّ على اليمن

Lebanon 24
07-07-2025 | 06:11
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أعربَ "حزب الله" في بيان، اليوم الإثنين، عن "إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم الموانئ والمنشآت ‏الحيوية في اليمن".
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وقال الحزب إنَّ "العدو يتوهم أنه بمثل هذا العدوان يمكنه أن يردع اليمن أو يثنيه عن موقفه ‏المشرّف في مساندة غزة، أو أن يوقف الضربات الموجعة والمؤلمة التي يتلقاها من أبطال اليمن الشجعان في ‏عمق كيانه اللقيط".

وأضاف: "العدو الإسرائيلي لا يزال عاجزاً عن فهم طبيعة الشعب اليمني الصابر والمجاهد، ومواقفه النابعة من ‏عقيدة راسخة بأن الحق أحق أن يُتّبع، ومن إيمان صادق بالدفاع عن المظلومين والمستضعفين. إن موقف ‏اليمن، قيادةً وشعبًا، هو امتداد لنهج الإمام الحسين (عليه السلام) الذي لا يساوم على الحق في مواجهة ‏الطغيان، ولا يرضى الذل والهوان، وكل عدوان لن يزيد‎ ‎اليمن إلا صلابة وثباتًا وعزيمة على المضي في ‏طريق المواجهة، حتى يتوقف العدوان على غزة ويُرفع الحصار عنها.".

وختم: "إننا إذ نؤكد في حزب الله أن هذا العدوان الجبان لن يحقق أهدافه، كما فشل من قبل العدوان الأميركي على ‏اليمن، نعلن مجدداً وقوفنا الكامل والثابت إلى جانب الشعب اليمني الأبي، وندعو جميع الدول والشعوب ‏الحرة في العالم، وخاصة الشعوب العربية والإسلامية، إلى رفع الصوت عاليًا ومساندة هذا الشعب المجاهد ‏والشجاع، الذي يدافع عن كرامة الأمة كلها".
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