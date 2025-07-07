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لبنان
"لن يُحقق أهدافه".. "حزب الله" دان الاعتداء الإسرائيليّ على اليمن
Lebanon 24
07-07-2025
|
06:11
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أعربَ "
حزب الله
" في بيان، اليوم الإثنين، عن "إدانته الشديدة للعدوان
الإسرائيلي
الذي استهدف فجر اليوم الموانئ والمنشآت الحيوية في اليمن".
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وقال الحزب إنَّ "العدو يتوهم أنه بمثل هذا العدوان يمكنه أن يردع اليمن أو يثنيه عن موقفه المشرّف في مساندة غزة، أو أن يوقف الضربات الموجعة والمؤلمة التي يتلقاها من أبطال اليمن الشجعان في عمق كيانه اللقيط".
وأضاف: "العدو الإسرائيلي لا يزال عاجزاً عن فهم طبيعة الشعب اليمني الصابر والمجاهد، ومواقفه النابعة من عقيدة راسخة بأن الحق أحق أن يُتّبع، ومن إيمان صادق بالدفاع عن المظلومين والمستضعفين. إن موقف اليمن، قيادةً وشعبًا، هو امتداد لنهج الإمام الحسين (عليه السلام) الذي لا يساوم على الحق في مواجهة الطغيان، ولا يرضى الذل والهوان، وكل عدوان لن يزيد اليمن إلا صلابة وثباتًا وعزيمة على المضي في طريق المواجهة، حتى يتوقف العدوان على غزة ويُرفع الحصار عنها.".
وختم: "إننا إذ نؤكد في حزب الله أن هذا العدوان الجبان لن يحقق أهدافه، كما فشل من قبل العدوان الأميركي على اليمن، نعلن مجدداً وقوفنا الكامل والثابت إلى جانب الشعب اليمني الأبي، وندعو جميع الدول والشعوب الحرة في العالم، وخاصة الشعوب العربية والإسلامية، إلى رفع الصوت عاليًا ومساندة هذا الشعب المجاهد والشجاع، الذي يدافع عن كرامة الأمة كلها".
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