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لبنان

بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش

Lebanon 24
07-07-2025 | 06:16
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أعلن النائب أديب عبد المسيح عن التحاق ابنه بالمؤسسة العسكرية، كاتبا عبر حسابه على منصة "أكس": "ابني يدخل اليوم من باب الشرف والتضحية والوفاء، ليرى بعينه من يجمع اللبنانيين ويحميهم ويحفظ شرعيتهم. أودعنا جيشنا أغلى أمانة، في المكان نفسه الذي دخلته منذ 27 سنة، ودخله عمه قبل 33 سنة. إنها تنشئة وطنية-عسكرية تهدف إلى تعزيز الثقافة الوطنية لدى شبابنا، وانصهارهم مع جيشنا البطل".
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