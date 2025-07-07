بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش

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أعلن النائب عن التحاق ابنه بالمؤسسة العسكرية، كاتبا عبر حسابه على منصة "أكس": "ابني يدخل اليوم من باب الشرف والتضحية والوفاء، ليرى بعينه من يجمع اللبنانيين ويحميهم ويحفظ شرعيتهم. أودعنا جيشنا أغلى أمانة، في المكان نفسه الذي دخلته منذ 27 سنة، ودخله عمه قبل 33 سنة. إنها تنشئة وطنية-عسكرية تهدف إلى تعزيز لدى شبابنا، وانصهارهم مع جيشنا البطل".