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لبنان

نائب يهدد بالانسحاب من الحكومة

Lebanon 24
07-07-2025 | 06:48
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أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أنّ مشاركة "القوات اللبنانية" في الحكومة تنطلق من مضمون بيانها الوزاري، مشيراً إلى أنّ التكتل قد يتجه إلى الانسحاب من الحكومة ونزع الثقة عنها في حال فشلت في تنفيذ هذا البيان، لا سيما في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة.
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وفي حديث إذاعي، أعرب عقيص عن أسفه "لأننا اعتدنا في لبنان انتظار ما يقرره حزب الله قبل صدور القرار الرسمي"، مشيراً إلى وجود ارتباك داخل إيران وفي صفوف الحزب، لكن "الارتباك الأكبر هو في الدولة اللبنانية".

ورأى أنّ المرجعيات السياسية تتصرف وكأنّ "السيد حسن نصرالله لا يزال على قيد الحياة، ولم تتغير موازين القوى"، معتبرًا أنّ هذه المرجعيات لا تزال عاجزة عن اتخاذ قرارات وطنية مستقلة.

وأوضح أن "الاتصالات بين القوات اللبنانية ورئيس الجمهورية العماد جوزف عون لم تنقطع، وأن القوات ليست في موقع خصومة مع العهد ولا مع رئيس الحكومة نواف سلام"، لكنه أشار إلى وجود ملاحظات تتعلق بـ"الشق السيادي وغياب القرار الحاسم بجمع السلاح غير الشرعي".
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