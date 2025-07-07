نائب يهدد بالانسحاب من الحكومة

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أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عقيص أنّ مشاركة " " في الحكومة تنطلق من مضمون بيانها الوزاري، مشيراً إلى أنّ التكتل قد يتجه إلى الانسحاب من الحكومة ونزع الثقة عنها في حال فشلت في تنفيذ هذا البيان، لا سيما في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة.وفي حديث إذاعي، أعرب عقيص عن أسفه "لأننا اعتدنا في انتظار ما يقرره قبل صدور القرار الرسمي"، مشيراً إلى وجود ارتباك داخل وفي صفوف الحزب، لكن "الارتباك الأكبر هو في ".ورأى أنّ المرجعيات السياسية تتصرف وكأنّ " لا يزال على قيد الحياة، ولم تتغير موازين القوى"، معتبرًا أنّ هذه المرجعيات لا تزال عاجزة عن اتخاذ قرارات وطنية مستقلة.وأوضح أن "الاتصالات بين القوات ورئيس الجمهورية العماد عون لم تنقطع، وأن القوات ليست في موقع خصومة مع ولا مع رئيس الحكومة نواف سلام"، لكنه أشار إلى وجود ملاحظات تتعلق بـ"الشق السيادي وغياب القرار الحاسم بجمع السلاح غير الشرعي".