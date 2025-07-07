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لبنان

عن اجتماع برّاك مع عون.. هذا ما قالته الرئاسة

Lebanon 24
07-07-2025 | 06:58
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أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، ان الرئيس جوزاف عون سلّم السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس براك، أفكاراً لبنانية لحلٍّ شامل خلال الاجتماع في قصر بعبدا.
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وكان قد وصل برّاك صباح اليوم إلى لبنان، لاستلام ورقة الردّ اللبناني. وقال عقب الاجتماع مع عون أنه "راضٍ بشكلٍ كبير عن الرّد اللبناني على الورقة الأميركية التي قدّمها قبل فترة بشأن معالجة ملف سلاح حزب الله في لبنان".
 
وأضاف: "نريد من لبنان التعامل مع حزب الله وليس نحنُ، ولا نُملي على اللبنانيين كيفية التعامل مع سلاح الحزب الذي يعتبر حزباً سياسياً وله جناح عسكري. اللبنانيون هم من يقررون كيفية التعامل معه وليس نحن".
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