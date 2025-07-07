عن اجتماع برّاك مع عون.. هذا ما قالته الرئاسة

أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، ان الرئيس سلّم السفير الأميركي في والمبعوث الخاص إلى ، ، أفكاراً لبنانية لحلٍّ شامل خلال الاجتماع في .

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وكان قد وصل برّاك إلى ، لاستلام ورقة الردّ اللبناني. وقال عقب الاجتماع مع عون أنه "راضٍ بشكلٍ كبير عن الرّد الورقة الأميركية التي قدّمها قبل فترة بشأن معالجة ملف سلاح في لبنان".



وأضاف: "نريد من لبنان التعامل مع حزب الله وليس نحنُ، ولا نُملي على اللبنانيين كيفية التعامل مع سلاح الحزب الذي يعتبر حزباً سياسياً وله جناح عسكري. اللبنانيون هم من يقررون كيفية التعامل معه وليس نحن".