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لبنان

من مطار القليعات... طوافتان للجيش توجّهتا إلى سوريا (صور)

Lebanon 24
07-07-2025 | 07:06
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي: 
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توجهت طوافتان تابعتان للقوات الجوية منذ صباح اليوم من مطار القليعات - عكار للمشاركة في إخماد حرائق في ريف اللاذقية، بناء على مبادرة من السلطات اللبنانية، وذلك بالتنسيق بين قيادة الجيش والسلطات السورية.
 
 
 
 
 

 
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