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لبنان

صوامع المرفأ على طاولة الوزير بساط: توصية قريبة إلى مجلس الوزراء

Lebanon 24
07-07-2025 | 07:04
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عقد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط اجتماعًا تقنيًا وهندسيًا خُصّص لبحث ومناقشة إيجابيات وسلبيات الخيارات المتاحة المختلفة، لمسألة صوامع مرفأ بيروت المتضرّرة، وما تنطوي عليه من اعتبارات هندسية وبيئية دقيقة، ونظرًا للأهمية الرمزية التي تمثّلها هذه الصوامع بالنسبة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ.
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وأكد أن "هدفه هو رفع توصية مدروسة إلى مجلس الوزراء بشأن هذا الملف خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

 
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