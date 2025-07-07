صوامع المرفأ على طاولة الوزير بساط: توصية قريبة إلى مجلس الوزراء

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عقد والتجارة بساط اجتماعًا تقنيًا وهندسيًا خُصّص لبحث ومناقشة إيجابيات وسلبيات الخيارات المتاحة المختلفة، لمسألة صوامع مرفأ المتضرّرة، وما تنطوي عليه من اعتبارات هندسية وبيئية دقيقة، ونظرًا للأهمية الرمزية التي تمثّلها هذه الصوامع بالنسبة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ.وأكد أن "هدفه هو رفع توصية مدروسة إلى بشأن هذا الملف خلال الأسابيع القليلة المقبلة".