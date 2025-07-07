الحريري تتابع أزمة انقطاع المياه في صيدا

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عقدت السيدة بهية في دارة مجدليون، استكمالاً للتحرك الذي بدأته على خط معالجة أزمة الإنقطاع المتكرر لمياه الشفة عن مدينة وضواحيها، اجتماعاً تنسيقياً مع بلديات صيدا – الزهراني مصطفى حجازي لكون المعاناة من هذه الأزمة مشتركة بين المدينة وبعض بلدات الإتحاد، بحضور عضو مصطفى الإبريق ورئيس المصلحة الهندسية في بلدية صيدا زياد حكواتي ومنسق عام " " في صيدا والجنوب مازن حشيشو ومستشار الحريري للشؤون الهندسية مازن صباغ.وجرى خلال اللقاء عرض لواقع تفاقم مشكلة انقطاع المياه في صيدا ومحيطها ولا سيما في والهلالية ومجدليون وجادة ، واسبابها المتعلقة بتوقف خط الخدمة الكهربائية 24/24 الذي يغذي محطات المياه، وعدم وجود طاقة بديلة لتشغيل المضخات، الى جانب موضوع الصيانة، وما يمكن القيام به من خطوات عملية بالتعاون مع مؤسسة مياه الجنوبي من اجل إيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة . وتقرر بنتيجة الإجتماع ، متابعة هذا الموضوع من حجازي مع رئيس المؤسسة وسيم ضاهر .وفي اجتماع ثان، بحثت الحريري مع حجازي موضوع استكمال مشروع متحف صيدا التاريخي بحضور المدير التنفيذي للشركة العربية للأعمال المدنية ( متعهدة المشروع ) محمد الشماع . وكانت الحريري تواصلت مع غسان سلامة للغاية نفسها. (الوكالة الوطنية للإعلام)