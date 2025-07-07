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لبنان

رسالة من المستشار السياسيّ لأمين عام "حزب الله" لتوم برّاك... إليكم مضمونها

Lebanon 24
07-07-2025 | 07:22
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صدر عن المستشار السياسي لأمين عام حزب الله، حسين الموسوي التالي:
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قال المبعوث:
على كل فريق أن يتخلى عن شيء!  
يا حضرة المبعوث:
أنتم تطالبوننا أن نتخلى عن سيادة وطننا وعزتنا وأرضنا وأمننا، يعني عن وجودنا الحر
المستقل…
نحن لا نطالبكم بشيء!
فقط أَخرِجوا الإسرائيلي المغتصب من أرضنا وسمائنا وبحرنا،  أَخرجوه كما أَدخلتموه، وكُفُّوا شرّه عن شعبنا …
والْزموا حدود سفارتكم ،
وانهوا تَسلّطكم على حكومتنا ومؤسساتنا …
فقط  وفقط عندئذ يصبح لبنان بخير من الله!!
سائلين الله أن يوفق شرفاء وأحرار أميركا، المدافعين عن المظلومين والرافعين راية فلسطين، إلى استلام الحكم في واشنطن، عند ذلك ينعم العالم بالسلام الحقيقي!!
 
 
 
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