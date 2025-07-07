رسالة من المستشار السياسيّ لأمين عام "حزب الله" لتوم برّاك... إليكم مضمونها

Advertisement

صدر عن المستشار السياسي لأمين عام ، التالي:قال المبعوث:على كل فريق أن يتخلى عن شيء!يا حضرة المبعوث:أنتم تطالبوننا أن نتخلى عن سيادة وطننا وعزتنا وأرضنا وأمننا، يعني عن وجودنا الحرالمستقل…نحن لا نطالبكم بشيء!فقط أَخرِجوا المغتصب من أرضنا وسمائنا وبحرنا، أَخرجوه كما أَدخلتموه، وكُفُّوا شرّه عن شعبنا …والْزموا حدود سفارتكم ،وانهوا تَسلّطكم على حكومتنا ومؤسساتنا …فقط وفقط عندئذ يصبح بخير من الله!!سائلين الله أن يوفق شرفاء وأحرار أميركا، المدافعين عن المظلومين والرافعين راية ، إلى استلام الحكم في ، عند ذلك ينعم العالم بالسلام الحقيقي!!