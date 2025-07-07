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لبنان

معلومات متداولة عن الامتحانات.. وزارة التربية تنفي هذا الأمر

Lebanon 24
07-07-2025 | 07:47
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، أن "كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل من رسائل صوتية ونصوص وترجيحات وتوصيفات جديدة وتوقعات تتعلق بالامتحانات، كلها عارية من الصحة"، ودعا المرشحين إلى "عدم الأخذ بها، والحرصاء والمهتمين بالتربية إلى الحصول على المعلومات الصحيحة من الصفحة الرسمية لوزارة التربية او عبر التواصل مع المكتب الإعلامي".
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