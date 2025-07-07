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لبنان

أهالي بلدة القاع نفذوا اعتصاما في ساحة مار الياس الحيّ

Lebanon 24
07-07-2025 | 07:55
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نفذ اهالي بلدة القاع اعتصاما في ساحة مار الياس الحي، تخلل الاعتصام قطع للطريق الدولي القاع حمص، فيما قرع الاهالي اجراس الكنائس احتجاجا على الاجراءات المتخذة من قبل الاجهزة الامنية في ما يخص تنظيف الابار الارتوازية التي جفت بنسبة ٧٥ بالمئة.
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وطالب المعتصمون بالغاء، الاتفاقية اللبنانية السورية المتعلقة بنهر العاصي بسبب حالات الجفاف التي تتعرض لها الابار الارتوازية في المنطقة وتأثيراتها على الزراعة وتلف المحاصيل والاشجار المثمرة وبالغاء القيود التي تفرضها على تنظيف الابار منذ عدة سنوات، فيما الحفر مستمر من دون توقف من الجهة السورية.
وطالب المعتصمون برفع التعديات اليومية والمتكررة عن  قناة مياه اللبوة التي يستفيد منها الاهالي بعمليات الري وايجاد الحلول الهندسية للمشكلة.
وطالب المعتصمون الدول المانحة العمل على دعم صمود الاهالي في قراهم ومناطقهم.
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