أهالي بلدة القاع نفذوا اعتصاما في ساحة مار الياس الحيّ

نفذ اهالي بلدة القاع اعتصاما في ساحة الحي، تخلل الاعتصام قطع للطريق الدولي القاع حمص، فيما قرع الاهالي اجراس الكنائس احتجاجا على الاجراءات المتخذة من قبل الاجهزة الامنية في ما يخص تنظيف الابار الارتوازية التي جفت بنسبة ٧٥ بالمئة.

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وطالب المعتصمون بالغاء، الاتفاقية المتعلقة بنهر العاصي بسبب حالات الجفاف التي تتعرض لها الابار الارتوازية في المنطقة وتأثيراتها على الزراعة وتلف المحاصيل والاشجار المثمرة وبالغاء القيود التي تفرضها على تنظيف الابار منذ عدة سنوات، فيما الحفر مستمر من دون توقف من الجهة .

وطالب المعتصمون برفع التعديات اليومية والمتكررة عن قناة مياه اللبوة التي يستفيد منها الاهالي بعمليات وايجاد الحلول الهندسية للمشكلة.

وطالب المعتصمون الدول المانحة العمل على دعم صمود الاهالي في قراهم ومناطقهم.