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لبنان

آية فُقدت في طرابلس.. هل من يعرف عنها شيئًا

Lebanon 24
07-07-2025 | 08:03
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ، صورة المفقودة  آية عبد الرزّاق السبقجي (مواليد عام 2000، لبنانية)، التي فُقِدَت مساء تاريخ 6–7-2025 في محلّة الميناء - طرابلس.  
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وطلبت المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الميناء في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 616985 –06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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