آية فُقدت في طرابلس.. هل من يعرف عنها شيئًا

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المُختصّ، صورة المفقودة آية عبد الرزّاق السبقجي (مواليد عام 2000، لبنانية)، التي فُقِدَت مساء تاريخ 6–7-2025 في محلّة الميناء - .وطلبت المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الميناء في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 616985 –06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.