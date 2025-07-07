لمتابعة مسار دعاوى تطويب الدويهي وكرم.. وفد ماروني يزور الفاتيكان

في إطار الجهود المستمرة لدفع مسار دعاوى القداسة في الكنيسة المارونية، زار وفد من الأبرشية البطريركية المارونية - نيابة إهدن - زغرتا، رئيس دائرة دعاوى القديسين في الكرسي الرسولي، الكاردينال مارسيلو سيميرارو، في مقر الدائرة في الفاتيكان، بحضور سكرتير المجمع المونسنيور بوغوسلاو توريك.
الوفد الذي ضمّ النائب البطريركي على نيابة إهدن - زغرتا المطران جوزيف نفاع، والمونسنيور إسطفان فرنجية، ناقش مع الكاردينال سيميرارو تطورات ملف إعلان قداسة الطوباوي البطريرك إسطفان الدويهي، كما قدّم المستندات اللازمة لفتح دعوى إعلان خادم الله يوسف بك كرم مكرَّمًا.
وقد عبّر الوفد عن شكره للكاردينال على مشاركته في احتفال تطويب البطريرك الدويهي في بكركي في 2 آب 2024، وزيارته لإهدن ومشاركته في قداس الشكر في اليوم التالي.
اللقاء، الذي طغت عليه أجواء من التقدير والانفتاح، عزّز الآمال بقرب إعلان قداسة البطريرك الدويهي، وخطوة متقدمة في مسار دعوى يوسف بك كرم، أحد أبرز الشخصيات التاريخية والروحية في لبنان.