لمتابعة مسار دعاوى تطويب الدويهي وكرم.. وفد ماروني يزور الفاتيكان

في إطار الجهود المستمرة لدفع مسار دعاوى القداسة في الكنيسة ، زار وفد من الأبرشية البطريركية المارونية - نيابة - ، دعاوى القديسين في الكرسي الرسولي، مارسيلو سيميرارو، في مقر الدائرة في ، بحضور سكرتير المجمع المونسنيور بوغوسلاو توريك.

الوفد الذي ضمّ النائب البطريركي على نيابة إهدن - زغرتا المطران نفاع، والمونسنيور إسطفان ، ناقش مع الكاردينال سيميرارو تطورات ملف إعلان قداسة الطوباوي البطريرك إسطفان الدويهي، كما قدّم المستندات اللازمة لفتح دعوى إعلان خادم الله يوسف بك كرم مكرَّمًا.

وقد عبّر الوفد عن شكره للكاردينال على مشاركته في احتفال تطويب البطريرك الدويهي في في 2 آب 2024، وزيارته لإهدن ومشاركته في قداس الشكر في اليوم التالي.

اللقاء، الذي طغت عليه أجواء من التقدير والانفتاح، عزّز الآمال بقرب إعلان قداسة البطريرك الدويهي، وخطوة متقدمة في مسار دعوى يوسف بك كرم، أحد أبرز الشخصيات التاريخية والروحية في .