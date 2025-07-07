Advertisement

لبنان

بلدية صيدا تُشيد بحملة تنظيف محيط المسبح الشعبي

Lebanon 24
07-07-2025 | 08:17
A-
A+
Doc-P-1387997-638874983318162648.png
Doc-P-1387997-638874983318162648.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثنت بلدية صيدا على المبادرة التي نفذتها شركة NTCC استجابة لتمنيات رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي، بتنظيم حملة تنظيف شاملة في محيط المسبح الشعبي، استعدادًا لانطلاق موسم الصيف والسباحة.
Advertisement

وأشارت البلدية، في بيان، إلى الجهود اللافتة التي بذلتها فرق الشركة، لا سيما في رفع النفايات المتراكمة على الشاطئ، واستخدام آلية متخصصة لمسح الرمال وغربلتها من الحصى والأعشاب والمخلفات، رغم أن هذه الأعمال لا تندرج ضمن العقد المبرم معها.

وفيما عبّرت البلدية عن تقديرها لهذه الخطوة، أعربت عن أسفها لعودة مشهد النفايات وبقايا الأطعمة إلى الشاطئ وصخور الكورنيش بعد وقت قصير، داعية المواطنين والزوار إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، من خلال استخدام المستوعبات الموضوعة في المكان.

وختمت بدعوة عامة إلى التعاون الجماعي للحفاظ على نظافة المسبح الشعبي والكورنيش البحري وسائر المرافق العامة.
مواضيع ذات صلة
بلدية طرابلس تطلق حملة تنظيف وشطف ملاحم وزرائب الأضاحي حفاظا على الصحة العامة
lebanon 24
07/07/2025 19:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا: مؤسسة الثقافة والعلوم تنجز تنظيف الوسطيات على طول الكورنيش البحري
lebanon 24
07/07/2025 19:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتزامن مع 21 دولة متوسطية.. HEAD اطلقت حملة تنظيف الشاطىء
lebanon 24
07/07/2025 19:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلد عربي.. حملة تنظيف للمقابر كشفت طقوس شعوذة غريبة!
lebanon 24
07/07/2025 19:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2025-07-07
11:01 | 2025-07-07
12:14 | 2025-07-07
11:55 | 2025-07-07
11:28 | 2025-07-07
11:10 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24