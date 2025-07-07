بلدية صيدا تُشيد بحملة تنظيف محيط المسبح الشعبي

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أثنت بلدية المبادرة التي نفذتها شركة NTCC استجابة لتمنيات رئيس البلدية المهندس ، بتنظيم حملة تنظيف شاملة في محيط المسبح الشعبي، استعدادًا لانطلاق والسباحة.وأشارت البلدية، في بيان، إلى الجهود اللافتة التي بذلتها فرق الشركة، لا سيما في رفع النفايات المتراكمة على الشاطئ، واستخدام آلية متخصصة لمسح الرمال وغربلتها من الحصى والأعشاب والمخلفات، رغم أن هذه الأعمال لا تندرج ضمن العقد المبرم معها.وفيما عبّرت البلدية عن تقديرها لهذه الخطوة، أعربت عن أسفها لعودة مشهد النفايات وبقايا الأطعمة إلى الشاطئ وصخور بعد وقت قصير، داعية المواطنين والزوار إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، من خلال استخدام المستوعبات الموضوعة في المكان.وختمت بدعوة عامة إلى التعاون الجماعي للحفاظ على نظافة المسبح الشعبي والكورنيش البحري وسائر المرافق العامة.