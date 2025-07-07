"التيار": نُؤيّد الجهود السلمية المبذولة لحلّ مسألة الاحتلال الاسرائيلي للبنان

صدر عن البيان الآتي:

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يؤيد الحر الجهود السلمية المبذولة لحل مسألة الاسرائيلي للبنان واعتداءاته عليه وبمسألة حصرية السلاح بيد الدولة وينظر بايجابية الى كلام الموفد السفير توم بعد لقاء رئيس الحمهورية . ويرى في الدينامية الحاصلة فرصة سانحة وممكنة من أجل ايجاد حل للسلاح خارج الدولة. ويحضّ وحزب الله على حدّ سواء من اجل اغتنام الفرصة من أجل تحرير الأرض والأسرى والموارد وإجراء الاصلاحات المالية الموعودة، كذلك اتمام حل نهائي وسريع لأزمة السوريين واللاجئين . ويرى أن على الجميع مسؤولية الانخراط الجدي في مسار إعادة السلام والازدهار إلى ، والذي يتطلّب وعياً وطنياً استثنائياً، لا شعبوية رخيصة وتحريض قاتل، من اجل الوصول إلى خاتمة تنهي معاناة اللبنانيين وتضع حدّاً لعقود من القهر والقتل والدمار.