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لبنان

للطلاب.. خط ساخن للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالإمتحانات

Lebanon 24
07-07-2025 | 08:43
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عممت وزارة التربية والتعليم العالي رقم الخط الساخن المخصص حصرا للإجابة على الاسئلة المتعلقة بالامتحانات الرسمية، والذي يتوافر من يجيب عليه ليلا ونهارا، وهو 01772050 .
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