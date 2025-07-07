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لبنان

مجلس اتحاد بلديات جرد القيطع بحث في قضايا تنموية وخدماتية

Lebanon 24
07-07-2025 | 09:03
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عقد مجلس اتحاد بلديات جرد القيطع اجتماعًا، برئاسة رئيس الاتحاد المحامي محمد البعريني وبحضور أعضاء الاتحاد.  
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وتم  خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا التنموية والخدماتية الملحّة. كما أُعلن تشكيل لجان متخصصة لمتابعة الملفات ذات الأولوية، وذلك بهدف رفع مستوى العمل البلدي وتعزيز آليات التنسيق والتكامل بين البلديات ضمن نطاق الاتحاد.

وأكد المجتمعون أهمية العمل المشترك وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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