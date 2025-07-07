مجلس اتحاد بلديات جرد القيطع بحث في قضايا تنموية وخدماتية

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عقد مجلس اتحاد بلديات اجتماعًا، برئاسة المحامي محمد البعريني وبحضور أعضاء الاتحاد.وتم خلال الاجتماع بحث عدد من التنموية والخدماتية الملحّة. كما أُعلن تشكيل لجان متخصصة لمتابعة الملفات ذات الأولوية، وذلك بهدف رفع مستوى وتعزيز آليات التنسيق والتكامل بين البلديات ضمن نطاق الاتحاد.وأكد المجتمعون أهمية العمل المشترك وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. (الوكالة الوطنية للإعلام)