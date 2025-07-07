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لبنان

بدر: إمّا دولة موحّدة قادرة على الاصلاح أو لا دولة

Lebanon 24
07-07-2025 | 09:07
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قال النائب نبيل بدر في بيان: "أما وقد أشاد الموفد الأميركي توم برّاك بالرد اللبناني السريع والمتّزن، مؤكدًا دعم بلاده لأيّ مسار نابع من الداخل اللبناني...
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فعلى الحكومة اللبنانية اليوم أن تلتقط هذه اللحظة، وتغتنم الفرصة السانحة للتغيير، بدقّة ومسؤولية، وأن تجتمع على اتخاذ القرار الوطني الجريء ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وتثبيت حصرية السلاح بيدها.

فإمّا دولة موحّدة قادرة على الاصلاح ...أو لا دولة" .
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