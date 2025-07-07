29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بدر: إمّا دولة موحّدة قادرة على الاصلاح أو لا دولة
Lebanon 24
07-07-2025
|
09:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال النائب
نبيل بدر
في بيان: "أما وقد أشاد الموفد الأميركي توم برّاك بالرد اللبناني السريع والمتّزن، مؤكدًا دعم بلاده لأيّ مسار نابع من الداخل اللبناني...
Advertisement
فعلى
الحكومة اللبنانية
اليوم أن تلتقط هذه اللحظة، وتغتنم الفرصة السانحة للتغيير، بدقّة ومسؤولية، وأن تجتمع على اتخاذ
القرار الوطني
الجريء ببسط
سيادة الدولة
على كامل الأراضي
اللبنانية
وتثبيت حصرية السلاح بيدها.
فإمّا دولة موحّدة قادرة على الاصلاح ...أو لا دولة" .
مواضيع ذات صلة
وزير الزراعة: أهمية تطوير هذا القطاع لبناء دولة حديثة قادرة على تأمين الرعاية الصحية لمواطنيها
Lebanon 24
وزير الزراعة: أهمية تطوير هذا القطاع لبناء دولة حديثة قادرة على تأمين الرعاية الصحية لمواطنيها
07/07/2025 19:20:54
07/07/2025 19:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام من البقاع: لا دولة بلا سيادة ومعنى السيادة أن تكون الدولة قادرة على فرض سلطتها على كامل أراضيها بقواها حصراً وأن يكون قرار الحرب والسلم بيدها وحدها
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام من البقاع: لا دولة بلا سيادة ومعنى السيادة أن تكون الدولة قادرة على فرض سلطتها على كامل أراضيها بقواها حصراً وأن يكون قرار الحرب والسلم بيدها وحدها
07/07/2025 19:20:54
07/07/2025 19:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: الدولة قادرة على حشد عناصر القوة التي تملكها لمواجهة الاعتداءات
Lebanon 24
فضل الله: الدولة قادرة على حشد عناصر القوة التي تملكها لمواجهة الاعتداءات
07/07/2025 19:20:54
07/07/2025 19:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز بعد لقائه الرئيس عون: نعمل على تعزيز الشراكة الروحية والوطنية وقد بدأت الإصلاحات ونحن قادرون على تنفيذ قرار حصرية السلاح بالحوار
Lebanon 24
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز بعد لقائه الرئيس عون: نعمل على تعزيز الشراكة الروحية والوطنية وقد بدأت الإصلاحات ونحن قادرون على تنفيذ قرار حصرية السلاح بالحوار
07/07/2025 19:20:54
07/07/2025 19:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
برّاك: راضٍ عن "الرد اللبناني" وبيروت هي من تقرر كيفية التعامل مع "حزب الله"
Lebanon 24
برّاك: راضٍ عن "الرد اللبناني" وبيروت هي من تقرر كيفية التعامل مع "حزب الله"
05:38 | 2025-07-07
07/07/2025 05:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
11:01 | 2025-07-07
07/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك يوحنّا العاشر يتلقى برقيات تعزية من شخصيات عربية بارزة
Lebanon 24
البطريرك يوحنّا العاشر يتلقى برقيات تعزية من شخصيات عربية بارزة
12:14 | 2025-07-07
07/07/2025 12:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرصة" في السراي الحكومي تثير بلبلة اعلامية
Lebanon 24
"قرصة" في السراي الحكومي تثير بلبلة اعلامية
11:55 | 2025-07-07
07/07/2025 11:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميل: يجب سحب سلاح حزب الله و "المال الإيراني"
Lebanon 24
الجميل: يجب سحب سلاح حزب الله و "المال الإيراني"
11:28 | 2025-07-07
07/07/2025 11:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
13:58 | 2025-07-06
06/07/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
03:00 | 2025-07-07
07/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
06:16 | 2025-07-07
07/07/2025 06:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد ملف خلية برج البراجنة.. هذا ما كشفته التحقيقات
Lebanon 24
جديد ملف خلية برج البراجنة.. هذا ما كشفته التحقيقات
14:44 | 2025-07-06
06/07/2025 02:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
09:30 | 2025-07-07
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:38 | 2025-07-07
برّاك: راضٍ عن "الرد اللبناني" وبيروت هي من تقرر كيفية التعامل مع "حزب الله"
11:01 | 2025-07-07
هل باتت الحرب حتمية؟
12:14 | 2025-07-07
البطريرك يوحنّا العاشر يتلقى برقيات تعزية من شخصيات عربية بارزة
11:55 | 2025-07-07
"قرصة" في السراي الحكومي تثير بلبلة اعلامية
11:28 | 2025-07-07
الجميل: يجب سحب سلاح حزب الله و "المال الإيراني"
11:10 | 2025-07-07
في طرابلس.. خلاف يتجدّد وإطلاق نار
فيديو
بالفيديو.. محاكاة مذهلة من وكالة ناسا تظهر كيف يبدو الدخول إلى ثقب أسود
Lebanon 24
بالفيديو.. محاكاة مذهلة من وكالة ناسا تظهر كيف يبدو الدخول إلى ثقب أسود
10:09 | 2025-07-07
07/07/2025 19:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
03:11 | 2025-07-07
07/07/2025 19:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
23:37 | 2025-07-06
07/07/2025 19:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24