بدر: إمّا دولة موحّدة قادرة على الاصلاح أو لا دولة

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قال النائب في بيان: "أما وقد أشاد الموفد الأميركي توم برّاك بالرد اللبناني السريع والمتّزن، مؤكدًا دعم بلاده لأيّ مسار نابع من الداخل اللبناني...فعلى اليوم أن تلتقط هذه اللحظة، وتغتنم الفرصة السانحة للتغيير، بدقّة ومسؤولية، وأن تجتمع على اتخاذ الجريء ببسط على كامل الأراضي وتثبيت حصرية السلاح بيدها.فإمّا دولة موحّدة قادرة على الاصلاح ...أو لا دولة" .