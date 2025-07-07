بسبب خلاف على الميراث... أطلق النار على والدته وشقيقه!

أفادت مندوبة " " أنّ ع.س أطلق النار على والدته وشقيقه خ.س وإبن أخيه في حيّ الفيكاني - .

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وبحسب المعلومات، أُصيب أفراد العائلة بطلقات ناريّة، ونُقِلوا إلى .

ورجّحت مصادر أنّ يكون سبب الإشكال، خلاف على الميراث.

ودهامت دورية من مديرية المخابرات- منزل مُطلق النار، من دون العثور عليه.