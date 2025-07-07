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لبنان

بسبب خلاف على الميراث... أطلق النار على والدته وشقيقه!

Lebanon 24
07-07-2025 | 09:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ ع.س أطلق النار على والدته وشقيقه خ.س وإبن أخيه في حيّ الفيكاني - قضاء زحلة.
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وبحسب المعلومات، أُصيب أفراد العائلة بطلقات ناريّة، ونُقِلوا إلى مستشفى رياق.
 
 
ورجّحت مصادر أنّ يكون سبب الإشكال، خلاف على الميراث.
 
 
ودهامت دورية من مديرية المخابرات- مكتب أمن زحلة منزل مُطلق النار، من دون العثور عليه.
 
 
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