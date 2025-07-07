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لبنان

خلال زيارته إلى أميركا... ماذا سيطلب نتنياهو من ترامب بشأن لبنان وإيران؟

Lebanon 24
07-07-2025 | 10:00
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ذكر موقع "الامارات 24" أنّ صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قالت إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى للحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتحرّك ضدّ أيّ نشاط إيران يتعلق بإعادة بناء طهران لبرنامجها النووي، وذلك خلال اجتماعهما اليوم.
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وقال مسؤول إسرائيلي لـ"جيروزاليم بوست"، إن الهدف هو الحصول على تفويض مماثل للوضع في لبنان، مما يعني أنه في حال اكتشاف نشاط مشبوه في المواقع النووية، أو وجود أدلة على إزالة اليورانيوم من المناطق التي تعرضت لضربات الطائرات الحربية الأميركية والإسرائيلية، سيكون هناك بالفعل موافقة أميركية مسبقة للتحرك ضدّ ذلك.

ووفقاً للصحيفة، يتمثل الهدف الإسرائيلي في إنشاء آلية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى منع إيران من إعادة بناء برنامجها النووي.

وذكر المسؤول للصحيفة أن إسرائيل "تريد فرض آلية إعادة فرض العقوبات على إيران أيضاً، بسبب عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفاً أن إسرائيل تريد زيادة الضغط على طهران.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي حول تركيزه مرة أخرى إلى جنوب لبنان، حيث يواصل استهداف البنية التحتية لحزب الله، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الإيرانية في حزيران الماضي. (الامارات 24)
 
 
 
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