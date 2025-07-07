خلال زيارته إلى أميركا... ماذا سيطلب نتنياهو من ترامب بشأن لبنان وإيران؟

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ذكر موقع "الامارات 24" أنّ صحيفة "جيروزاليم بوست" ، قالت إنّ بنيامين نتنياهو، يسعى للحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأميركي للتحرّك ضدّ أيّ نشاط يتعلق بإعادة بناء لبرنامجها ، وذلك خلال اجتماعهما اليوم.وقال مسؤول إسرائيلي لـ"جيروزاليم بوست"، إن الهدف هو الحصول على تفويض مماثل للوضع في ، مما يعني أنه في حال اكتشاف نشاط مشبوه في المواقع النووية، أو وجود أدلة على إزالة اليورانيوم من المناطق التي تعرضت لضربات الطائرات الحربية الأميركية والإسرائيلية، سيكون هناك بالفعل موافقة أميركية مسبقة للتحرك ضدّ ذلك.ووفقاً للصحيفة، يتمثل الهدف في إنشاء آلية بقيادة تهدف إلى منع إيران من إعادة بناء برنامجها النووي.وذكر المسؤول للصحيفة أن "تريد فرض آلية إعادة فرض على إيران أيضاً، بسبب عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفاً أن إسرائيل تريد زيادة الضغط على طهران.وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي حول تركيزه مرة أخرى إلى ، حيث يواصل استهداف البنية التحتية لحزب الله، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في حزيران الماضي. (الامارات 24)