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لبنان

وزير الدفاع زار البطريرك اليازجي معزيًا بشهداء تفجير دمشق

Lebanon 24
07-07-2025 | 10:03
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 زار وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق يوحنا العاشر اليازجي في مقره في الكرسي البطريركي في دير سيدة البلمند - الكورة، معزيًا بشهداء التفجير الارهابي في كنيسة مار الياس في دمشق، ومؤكدًا "التعاطف والتضامن مع البطريرك اليازجي وذوي الشهداء والجرحى في هذه المحنة المؤلمة".
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من جهته شكر البطريرك اليازجي للوزير منسى موقفه، مؤكدًا أن "هذا الاعتداء مؤشر سلبي وضربة خطيرة للتعايش والتآخي في سوريا والوجه التاريخي للتعدد والتنوع في النسيج المجتمعي السوري الذي هو علامة مضيئة في لبنان وسوريا للشرق والعالم".
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