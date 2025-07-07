وزير الدفاع زار البطريرك اليازجي معزيًا بشهداء تفجير دمشق

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زار اللواء بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق في مقره في الكرسي البطريركي في البلمند - ، معزيًا بشهداء التفجير الارهابي في في ، ومؤكدًا "التعاطف والتضامن مع البطريرك وذوي والجرحى في هذه المحنة المؤلمة".شكر البطريرك اليازجي للوزير منسى موقفه، مؤكدًا أن "هذا الاعتداء مؤشر سلبي وضربة خطيرة للتعايش والتآخي في والوجه التاريخي للتعدد والتنوع في النسيج المجتمعي السوري الذي هو علامة مضيئة في وسوريا للشرق والعالم".