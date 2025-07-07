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وقع حادث سير مروّع على أوتوستراد البالما باتّجاه ، بعد إنحراف "بيك اب" بشكل مفاجئ أثناء محاولة سائقه الإبتعاد عن دراجة ناريّة، مما أدى إلى اصطدامه بالفاصل الحديدي الوسطي للطريق.وقد أسفر الحادث عن إصابة شخصين أحدهما لبناني الجنسية والآخر سوريّ.