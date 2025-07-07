Advertisement

لبنان

حادث سير مروّع على أوتوستراد البالما

Lebanon 24
07-07-2025 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1388046-638875056801263613.jpg
Doc-P-1388046-638875056801263613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع حادث سير مروّع على أوتوستراد البالما باتّجاه بيروت، بعد إنحراف "بيك اب" بشكل مفاجئ أثناء محاولة سائقه الإبتعاد عن دراجة ناريّة، مما أدى إلى اصطدامه بالفاصل الحديدي الوسطي للطريق.
Advertisement

وقد أسفر الحادث عن إصابة شخصين أحدهما لبناني الجنسية والآخر سوريّ.
 
 
 

مواضيع ذات صلة
بالصور... حادث سير مروّع على أوتوستراد بعلبك
lebanon 24
07/07/2025 19:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على اوتوستراد خلدة - المسلك الشرقي وزحمة سير خانقة في المحلة
lebanon 24
07/07/2025 19:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"عطاف" ضحية حادث سير مروع في جزين
lebanon 24
07/07/2025 19:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عسكريّ في الجيش فقد حياته في حادث سير مروّع
lebanon 24
07/07/2025 19:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2025-07-07
11:01 | 2025-07-07
12:20 | 2025-07-07
12:14 | 2025-07-07
11:55 | 2025-07-07
11:28 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24