تجمع العلماء: سلاح المقاومة خط أحمر... ولا نقاش فيه

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عقد تجمع العلماء اجتماعه الأسبوعي، حيث ناقش المجتمعون الأوضاع المحلية والإقليمية، وأصدروا بياناً اتّهموا فيه المبعوث الأميركي توماس براك بطرح ورقة "صهيو-أميركية" للضغط على ، متهمين بارتكاب خروقات ميدانية في الجنوب وانتهاك القرار 1701، لا سيما من خلال التوغل داخل بلدة كفركلا والتسبب بحرائق في حرش شيحين.واعتبر التجمع أن الرد الأوضح على هذه الورقة جاء في خطاب نائب لحزب الله الشيخ نعيم ، الذي أكد جاهزية لخيارَي السلام والمواجهة، مشددًا على أن موضوع سلاح المقاومة "غير مطروح للنقاش" حاليًا.كما دان البيان تصعيد الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة براك، معتبراً أن ذلك يهدف للضغط على والمقاومة للقبول بشروط "الاستسلام". وحذّر التجمع من "هندسة جديدة للمنطقة" يجري الترويج لها عبر الموفد الأميركي، تقوم على مقايضات تمس السيادة والسورية، بينها طرح تخلي عن ثلثي مقابل السيطرة على .