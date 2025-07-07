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لبنان

إضراب جزئي هذا الأسبوع... موظفو الادارة العامة يلوّحون بالشلل الكامل

Lebanon 24
07-07-2025 | 10:43
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 أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع حصراً، على أن يكون التوقف عن العمل ايام الاربعاء والخميس والجمعة من كل اسبوع، ومن ثم زيادة ايام التوقف تدريجياً وصولاً الى التوقف الدائم.
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وقال في بيان: عطفاً على البيان الأخير رقم ١٠/٢٠٢٥، وبما أن الحكومة تصر على تجاهل حقوق الموظفين وفي المقابل ترفع تعويضات ومستحقات الهيئات والمجالس بشكل خيالي، مما يؤدي إلى ترسيخ الطبقية وتحولها إلى حكومة إقطاع سياسي هدفها أخذ ما تبقى في يد المواطنين لدعم أصحاب الثروات ورؤوس الأموال،

وبناء على ما سبق، اكد التجمع بعض مطالبه الاخيرة وأهمها:

- إعطاء زيادة فورية تصدر بمرسوم، تعادل ٣٥ ضعفا، أسوة بما أعطي للهيئات والمجالس.

- إلغاء شروط المثابرة أو تعديلها، كما جاء في الاقتراحات المقدمة من تجمع الموظفين.

- إقرار مشروع تصحيح للرواتب خلال هذا العام، دون التجزئة، مع رفض تمييز إدارات عن اخرى.

- تسوية أوضاع الأجراء والمتعاقدين بما يحفظ حقوقهم المشروعة كاملة.

- إفادة المتقاعدين المدنيين من الزيادة التي أُعطيت للمتقاعدين العسكريين.

وختم البيان: "وإلى حين إقرار هذه المطالب، اعلن التجمع التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع حصراً، على أن يكون التوقف عن العمل ايام الاربعاء والخميس والجمعة من كل اسبوع، ومن ثم زيادة ايام التوقف تدريجياً وصولاً الى التوقف الدائم. كما تمنى التجمع من جميع الزملاء، الالتزام بالتوقف عن العمل، لأن سياسة الحكومة قد ظهرت بما لا يدع مجالا للشك بأنها لا تهتم بالظروف الانسانية بل تعطي على حسب الضغط". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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