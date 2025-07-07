في طرابلس.. خلاف يتجدّد وإطلاق نار

وقع إشكال في محلة – الزاهرية في مدينة ، تطور إلى إطلاق نار في الهواء من مسدس حربي دون تسجيل أي إصابات.

Advertisement

ووفق المعلومات الأولية، فإن الإشكال ناتج عن خلاف سابق تجدد اليوم بين الأطراف المعنية، فيما فر مُطلق النار إلى جهة مجهولة.