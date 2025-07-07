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لبنان

في طرابلس.. خلاف يتجدّد وإطلاق نار

Lebanon 24
07-07-2025 | 11:10
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وقع إشكال في محلة شارع لطيفة – الزاهرية في مدينة طرابلس، تطور إلى إطلاق نار في الهواء من مسدس حربي  دون تسجيل أي إصابات.
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ووفق المعلومات الأولية، فإن الإشكال ناتج عن خلاف سابق تجدد اليوم بين الأطراف المعنية، فيما فر مُطلق النار إلى جهة مجهولة.
 
 
 
 
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