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لبنان

الجميل: يجب سحب سلاح حزب الله و "المال الإيراني"

Lebanon 24
07-07-2025 | 11:28
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قال رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل أنه "يجب سحب السلاح والمال الإيراني كي نتعامل مع حزب الله على أنه شأن لبناني".
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وفي حديث عبر قناة "الحدث"، اليوم الإثنين، قال الجميّل: "لا وقت لإهداره ولبنان أمام مرحلة مفصلية تتطلب فرض سيادة الدولة".

وتابع: "لا يمكن التخاذل بالتعاطي مع ورقة حصر السلاح. على حزب الله تسليم سلاحه وعلى رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام الحزم وعدم التساهل".

وأكمل: "على حزب الله تغيير نهجه السابق. مع هذا، المطروح عملية متعددة المراحل تفضي للانسحاب الإسرائيلي الكامل وسحب سلاح حزب الله الذي طالبنا بسحبه قبل الحرب ومنذ عقود".
 
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