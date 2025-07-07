الجميل: يجب سحب سلاح حزب الله و "المال الإيراني"

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قال " " أنه "يجب سحب السلاح والمال كي نتعامل مع على أنه شأن لبناني".وفي حديث عبر قناة "الحدث"، اليوم الإثنين، قال الجميّل: "لا وقت لإهداره ولبنان أمام مرحلة مفصلية تتطلب فرض ".وتابع: "لا يمكن التخاذل بالتعاطي مع ورقة حصر السلاح. على حزب الله تسليم سلاحه وعلى رئيسي الجمهورية والحكومة الحزم وعدم التساهل".وأكمل: "على حزب الله تغيير نهجه السابق. مع هذا، المطروح عملية متعددة المراحل تفضي للانسحاب الكامل وسحب سلاح حزب الله الذي طالبنا بسحبه قبل الحرب ومنذ عقود".