"قرصة" في السراي الحكومي تثير بلبلة اعلامية

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وقع إشكال اليوم في السراي الحكومي في ، خلال تغطية إعلامية لاجتماع الموفد الأميركي توماس مع رئيس الحكومة ، بين الصحافية الأجنبية بونو وأحد أعضاء لرئاسة .وبحسب المعلومات، حاولت بونو طرح سؤال حول الخروقات لوقف إطلاق النار في ، إلا أن أحد الحاضرين، تدخّل لمنعها، ليس فقط بالكلام، بل من خلال قرصة مؤلمة في معدتها، بحسب ما أكدت الصحافية نفسها.الصحافي قدّم روايته في اتصال مع وسائل إعلام محلية، نافياً بشكل قاطع حصول أي احتكاك جسدي، ومشيراً إلى أن تدخله اقتصر على الطلب منها الصمت أثناء التصوير الرسمي، وعدم مقاطعة الاجتماع.في المقابل، تمسكت بونو بروايتها، مشيرة إلى أن ما جرى لم يكن سوء تفاهم بروتوكولي، بل محاولة جسدية مباشرة لإسكاتها أثناء محاولتها أداء واجبها الصحافي، معتبرة أن ما حدث يعكس طريقة التعامل مع الصحافة حين تُطرح أسئلة غير مُحبّذة.الحادثة أثارت تفاعلاً واسعاً عبر والتواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوضيح رسمي ومساءلة المعنيين، خاصة أن ما جرى وقع في واحدة من أعلى مؤسسات ، وأمام الكاميرات.