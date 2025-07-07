كواليس لقاء بري - برّاك.. ملف أساسي جرى بحثه

ذكرت قناة "الحدث"، اليوم الإثنين، أنَّ الموفد الأميركي إلى توماس برّاك سيعود إلى قريباً لاستكمال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين بشأن ملف سلاح " ".

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وذكرت القناة أنَّ الرؤساء اللبنانيين الـ3 ، ونواف سلام، أبلغوا برّاك استعداد لبنان الكامل للتعاون مع القيادة ".

القناة قالت أيضاً إن " بحث مع برّاك ملف الحدود مع وتثبيت مزارع مع لبنان وترسيمها مع ".



أيضاً، نقلت القناة عن زوار قولهم إنَّ "أجواء اللقاء بين بري وبراك كانت ممتازة اليوم ومتفائلون بالوصول الى اتفاق".



من ناحيتها، أفادت معلومات الـ" " بأنَّ برّي قدم لبرّاك ورقة ملاحظات مشتركة بين "حزب الله" و"أمل" وفي المقابل لم يقدم برّاك أي ضمانات أميركية للبنان.

وكانت قناة "الجديد" نقلت عن أوساط "حزب الله" قولها إنَّ "خطاب الموفد الأميركي إلى لبنان توماس برّاك اليوم كان دبلوماسياً وبعيداً عن الإستفزاز".

وذكرت أوساط "الحزب" أنَّ "وحدة الموقف الرسميّ اللبنانيّ بعد التشاور مع حزب الله أدَّت الى تراجع حدية الموقف الأميركي والإقتراب الى الموضوعية لا سيما إذا فهم الأميركي أنَّ عودة لبنان الى موقعه في المنطقة تبدأ بوقف العدوان ".