Advertisement

لبنان

كواليس لقاء بري - برّاك.. ملف أساسي جرى بحثه

Lebanon 24
07-07-2025 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1388102-638875139948934332.jpg
Doc-P-1388102-638875139948934332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت قناة "الحدث"، اليوم الإثنين، أنَّ الموفد الأميركي إلى لبنان توماس برّاك سيعود إلى بيروت قريباً لاستكمال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين بشأن ملف سلاح "حزب الله".
Advertisement
 
وذكرت القناة أنَّ الرؤساء اللبنانيين الـ3 جوزاف عون، نبيه بري ونواف سلام، أبلغوا برّاك استعداد لبنان الكامل للتعاون مع القيادة السورية".
 
القناة قالت أيضاً إن "بري بحث مع برّاك ملف الحدود مع إسرائيل وتثبيت مزارع شبعا مع لبنان وترسيمها مع سوريا".
 
أيضاً، نقلت القناة عن زوار الرئيس بري قولهم إنَّ "أجواء اللقاء بين بري وبراك كانت ممتازة اليوم ومتفائلون بالوصول الى اتفاق".
 
من ناحيتها، أفادت معلومات الـ"mtv" بأنَّ برّي قدم لبرّاك ورقة ملاحظات مشتركة بين "حزب الله" و"أمل" وفي المقابل لم يقدم برّاك أي ضمانات أميركية للبنان.
 
وكانت قناة "الجديد" نقلت عن أوساط "حزب الله" قولها إنَّ "خطاب الموفد الأميركي إلى لبنان توماس برّاك اليوم كان دبلوماسياً وبعيداً عن الإستفزاز".
 
وذكرت أوساط "الحزب" أنَّ "وحدة الموقف الرسميّ اللبنانيّ بعد التشاور مع حزب الله أدَّت الى تراجع حدية الموقف الأميركي والإقتراب الى الموضوعية لا سيما إذا فهم الأميركي أنَّ عودة لبنان الى موقعه في المنطقة تبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي".
مواضيع ذات صلة
بري عن لقائه مع برّاك: الإجتماع كان جيدًا
lebanon 24
08/07/2025 01:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري بعد لقائه براك: الإجتماع كان جيدا وبناءً آخذا بحرص كبير مصلحة لبنان
lebanon 24
08/07/2025 01:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بري لـ "النهار": مرتاح جدا للقاء مع الموفد الاميركي توماس براك
lebanon 24
08/07/2025 01:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك في بعبدا في هذا الموعد و 3 نقاط أساسية تم الإتفاق عليها
lebanon 24
08/07/2025 01:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2025-07-07
17:12 | 2025-07-07
16:55 | 2025-07-07
16:52 | 2025-07-07
16:44 | 2025-07-07
16:30 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24