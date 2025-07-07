مزارعو الزيتون في الكورة يناشدون: لحماية المواسم الزراعية

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استنكرت جمعية "مزارعي " في ، "ما يقوم به بعض الأشخاص من سرقة المواسم الزراعية"، داعية السلطات المعنية الى "اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق السارقين، وإنزال أشد بهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر. وتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المواسم الزراعية والممتلكات الخاصة".وشددت الجمعية في بيان على "ضرورة مواجهة هذه الظاهرة السلبية، وحماية المواسم الزراعية والممتلكات الخاصة"، معتبرة ان "حماية المواسم الزراعية تعتبر أمرًا مهمًا لضمان استقرار الاقتصاد المحلي والأمن الغذائي".