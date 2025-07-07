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لبنان

مزارعو الزيتون في الكورة يناشدون: لحماية المواسم الزراعية

Lebanon 24
07-07-2025 | 12:22
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استنكرت جمعية "مزارعي الزيتون" في الكورة، "ما يقوم به بعض الأشخاص من سرقة المواسم الزراعية"، داعية السلطات المعنية الى "اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق السارقين، وإنزال أشد العقوبات بهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر. وتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المواسم الزراعية والممتلكات الخاصة".
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وشددت الجمعية في بيان على "ضرورة مواجهة هذه الظاهرة السلبية، وحماية المواسم الزراعية والممتلكات الخاصة"، معتبرة ان "حماية المواسم الزراعية تعتبر أمرًا مهمًا لضمان استقرار الاقتصاد المحلي والأمن الغذائي".
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