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لبنان

غارة إسرائيلية تستهدف بيت ليف في جنوب لبنان

Lebanon 24
07-07-2025 | 12:40
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شنّت طائرة إسرائيلية معادية، مساء الإثنين، غارة جوية استهدفت بلدة بيت ليف - جنوب لبنان.
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وعلى الأثر، تحركت فرق الإسعاف إلى المكان المُستهدف، فيما تحدّثت معلومات عن سقوط إصابات.
 
 
وفي وقتٍ سابق، عمدت طائرة مسيرة إسرائيلية إلى إلقاء قنابل صوتية عند أطراف بلدة كفركلا الجنوبيّة.
 
 
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