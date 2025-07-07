غارة إسرائيلية تستهدف بيت ليف في جنوب لبنان

شنّت طائرة إسرائيلية معادية، مساء الإثنين، غارة جوية استهدفت بلدة - .

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وعلى الأثر، تحركت فرق الإسعاف إلى المكان المُستهدف، فيما تحدّثت معلومات عن سقوط إصابات.

وفي وقتٍ سابق، عمدت طائرة مسيرة إسرائيلية إلى إلقاء قنابل صوتية عند أطراف بلدة كفركلا الجنوبيّة.