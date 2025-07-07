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لبنان

آخر المعلومات عن جولة برّاك بشأن "سلاح حزب الله".. تفاصيل كثيرة تُكشف

Lebanon 24
07-07-2025 | 13:15
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ذكرت قناة الـ"mtv"، اليوم الإثنين، أنَّ رئيس الجمهورية جوزاف عون أبلغ الموفد الأميركي توماس برّاك خلال اجتماعهما، اليوم الإثنين في قصر بعبدا، أنَّ مسألة نزع سلاح "حزب الله" ستُبحث بتفاصيلها في مجلس الوزراء المُخوّل اتخاذ القرار.
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القناة قالت إنَّ ما تسلّمه برّاك لم يحمل جديداً في الموقف اللبناني إزاء سلاح "الحزب"، بل أكد المؤكد لناحية الإلتزام باتفاق وقف النار وبخطاب القسم والبيان الوزاري لجهة حصر السلاح بيد الدولة وبأن الدولة نزعت السلاح جنوب الليطاني.
 
كذلك، أوضح القناة أنَّ "بعبدا لم تتسلم أي ردّ رسمي من حزب الله على ورقة برّاك"، فيما نقلت في الوقت نفسه عن مصادر "الثنائي الشيعي" قولها إنَّ الردّ الرسمي لحزب الله عبّر عنه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في كلامه الأخير بمناسبة عاشوراء أي أن "الحزب" يرفض تسليم سلاحه.
 
من ناحيتها، قالت مصادر مقرّبة من الحكومة لقناة "الجديد" إنَّ جولة برّاك اليوم على المسؤولين اللبنانيين، فتحت ثغرة في الجدار، مشيرة إلى أنَّ "الموفد الأميركي سيعود بعد أسبوعين إلى بيروت وخلالهما سيتواصل النقاش وليس على قاعدة take it or leave it".
 
القناة قالت أيضاً، نقلاً عن مصادرها، إنَّ "لبنان أمام فرصة حقيقية لا ينبغي إضاعتها"، مؤكدة أنَّ "بري جزء أساسيّ من النقاش". 
 
كذلك، ذكرت "الجديد" أنَّ زيارة براك فتحت نافذة ولو ضئيلة، فيما يسود التكتم المقار الرئاسية الثلاثة على مضمون التعديلات التي حصلت بانتظار عودة توم براك بعد اسبوعين على ان يتم خلال هذه الفترة استمرار النقاش مع الجانب الأميركي.
 
وأضاف: "براك كان هادئاً وديبلوماسياً ومستعداً للحوار والنقاش حول كل النقاط وهو سيبقى في لبنان لاستمزاج آراء القوى السياسية".
 
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