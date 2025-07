آخر المعلومات عن جولة برّاك بشأن "سلاح حزب الله".. تفاصيل كثيرة تُكشف

ذكرت قناة الـ" "، اليوم الإثنين، أنَّ رئيس الجمهورية أبلغ الموفد الأميركي توماس برّاك خلال اجتماعهما، اليوم الإثنين في ، أنَّ مسألة نزع سلاح " " ستُبحث بتفاصيلها في المُخوّل اتخاذ القرار.

القناة قالت إنَّ ما تسلّمه برّاك لم يحمل جديداً في الموقف اللبناني إزاء سلاح "الحزب"، بل أكد المؤكد لناحية الإلتزام باتفاق وقف النار وبخطاب القسم والبيان الوزاري لجهة حصر السلاح بيد الدولة وبأن الدولة نزعت السلاح جنوب الليطاني.

كذلك، أوضح القناة أنَّ " لم تتسلم أي ردّ رسمي من حزب الله على ورقة برّاك"، فيما نقلت في الوقت نفسه عن مصادر " " قولها إنَّ الردّ الرسمي لحزب الله عبّر عنه أمينه العام الشيخ نعيم في كلامه الأخير بمناسبة عاشوراء أي أن "الحزب" يرفض تسليم سلاحه.

من ناحيتها، قالت مصادر مقرّبة من الحكومة لقناة "الجديد" إنَّ جولة برّاك اليوم على المسؤولين اللبنانيين، فتحت ثغرة في الجدار، مشيرة إلى أنَّ "الموفد الأميركي سيعود بعد أسبوعين إلى وخلالهما سيتواصل وليس على قاعدة take it or leave it".

القناة قالت أيضاً، نقلاً عن مصادرها، إنَّ " أمام فرصة حقيقية لا ينبغي إضاعتها"، مؤكدة أنَّ " جزء أساسيّ من النقاش".

كذلك، ذكرت "الجديد" أنَّ زيارة براك فتحت نافذة ولو ضئيلة، فيما يسود التكتم المقار الرئاسية الثلاثة على مضمون التعديلات التي حصلت بانتظار عودة توم براك بعد اسبوعين على ان يتم خلال هذه الفترة استمرار النقاش مع الجانب الأميركي.

وأضاف: "براك كان هادئاً وديبلوماسياً ومستعداً للحوار والنقاش حول كل النقاط وهو سيبقى في لبنان لاستمزاج آراء ".