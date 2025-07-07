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لبنان

هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!

Lebanon 24
07-07-2025 | 13:20
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ذكرت قناة الـ"mtv"، مساء الإثنين، أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعرض أمام الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، قراءة للوضع في جنوب لبنان وكيفية نزع سلاح "حزب الله".
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وكشفت القناة أنَّ نتنياهو سيطلبُ الحصول على ضوء أخضر لتنفيذ ضربات مُحدّدة لا خوض حربٍ شاملة ضدّ لبنان.
 
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