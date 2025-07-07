هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!

ذكرت قناة الـ" "، مساء الإثنين، أنَّ سيعرض أمام الرئيس الأميركيّ ، قراءة للوضع في وكيفية نزع سلاح " ".

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وكشفت القناة أنَّ سيطلبُ الحصول على ضوء أخضر لتنفيذ ضربات مُحدّدة لا خوض حربٍ شاملة ضدّ .