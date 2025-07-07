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لبنان

لجنة محمية أرز تنورين: ظاهرة اليباس في الغابة طبيعية

Lebanon 24
07-07-2025 | 13:20
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أصدر رئيس لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية، السيد سامي يوسف، بيانًا أكد فيه أن ظاهرة اليباس التي ظهرت في أرز حدث الجبة – والتي تشكل مع محمية غابة أرز تنورين جزءًا من غابة الأرز الكبرى الممتدة من تنورين إلى حدث الجبة وقنات ونيحا وكفور العربة – أثارت قلقًا واسعًا لدى أهالي المنطقة والمسؤولين المعنيين بحماية الغابة.
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وأشار البيان إلى أن الوزير المعني، بناءً على اتصالات من الجهات المختصة في قضاءي البترون وبشري، كلف الدكتور نبيل نمر، عضو لجنة المحمية، وعدداً من الخبراء في وزارة الزراعة بإجراء كشف رسمي على الغابة، وإعداد تقرير علمي دقيق حول حالتها، واقتراح الإجراءات اللازمة إذا دعت الحاجة.

وذكرت اللجنة أن ظاهرة انتشار حشرة السيفالسيا، التي تعد السبب الرئيسي لليبس في الغابة، تُتابع باستمرار منذ عام 2002، وأن ما نشهده هذا العام يعد حالة طبيعية أولية لا تُنبئ بوجود خطر محدق، مع الإشارة إلى أن التغيرات المناخية تلعب دورًا بارزًا في تفاقم هذه الظاهرة.

وفي ختام البيان، أعربت اللجنة عن تقديرها الكبير لحرص الجميع على الحفاظ على أرز لبنان، ودعت إلى التحلي بالدقة والموضوعية في تناول هذه الظاهرة، والانتظار حتى صدور نتائج الكشف الرسمي من وزارة الزراعة. كما وجّهت شكرها لمعالي وزير الزراعة على جهوده المستمرة في حماية غابة الأرز والحفاظ عليها.
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