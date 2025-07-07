لجنة محمية أرز تنورين: ظاهرة اليباس في الغابة طبيعية

Advertisement

أصدر رئيس لجنة الطبيعية، السيد ، بيانًا أكد فيه أن ظاهرة اليباس التي ظهرت في أرز حدث الجبة – والتي تشكل مع محمية غابة جزءًا من غابة الكبرى الممتدة من إلى حدث الجبة وقنات ونيحا وكفور العربة – أثارت قلقًا واسعًا لدى أهالي المنطقة والمسؤولين المعنيين بحماية الغابة.وأشار البيان إلى أن الوزير المعني، بناءً على اتصالات من الجهات المختصة في قضاءي وبشري، كلف الدكتور ، عضو ، وعدداً من الخبراء في بإجراء كشف رسمي على الغابة، وإعداد تقرير علمي دقيق حول حالتها، واقتراح الإجراءات اللازمة إذا دعت الحاجة.وذكرت اللجنة أن ظاهرة انتشار حشرة السيفالسيا، التي تعد السبب لليبس في الغابة، تُتابع باستمرار منذ عام 2002، وأن ما نشهده هذا العام يعد حالة طبيعية أولية لا تُنبئ بوجود خطر محدق، مع الإشارة إلى أن التغيرات المناخية تلعب دورًا بارزًا في تفاقم هذه الظاهرة.وفي ختام البيان، أعربت اللجنة عن تقديرها الكبير لحرص الجميع على الحفاظ على ، ودعت إلى التحلي بالدقة والموضوعية في تناول هذه الظاهرة، والانتظار حتى صدور نتائج الكشف الرسمي من وزارة الزراعة. كما وجّهت شكرها لمعالي على جهوده المستمرة في حماية غابة الأرز والحفاظ عليها.