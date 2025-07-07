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لبنان
سقوط شهيد.. بيان من "الصحة" عن غارة بيت ليف
Lebanon 24
07-07-2025
|
13:38
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أعلنت
وزارة الصحة العامة
، اليوم الإثنين، استشهاد مواطن بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة
بيت ليف
-
جنوب لبنان
.
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وذكرت الوزارة أنَّ القصف
الإسرائيلي
جاء بواسطة طائرة مسيرة وقد طال دراجة نارية.
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