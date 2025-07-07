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لبنان

حدث أمني.. بلدة لبنانية تتعرّض لـ"رصاص" من سوريا!

Lebanon 24
07-07-2025 | 15:03
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أفادت معلومات "لبنان24" عن سماع إطلاق نار كثيف من سلاح متوسط من داخل الأراضي السورية باتجاه منطقة حوش السيد علي عند الحدود اللبنانية - السورية.
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ولم يُعرف حتى الآن سبب إطلاق النار الذي تردّدت أصداؤه في المناطق المُجاورة.
 
 
 
 

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