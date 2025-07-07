أفادت معلومات " " عن سماع إطلاق نار كثيف من سلاح متوسط من داخل الأراضي باتجاه منطقة حوش السيد علي عند الحدود - السورية.

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ولم يُعرف حتى الآن سبب إطلاق النار الذي تردّدت أصداؤه في المناطق المُجاورة.