مساء اليوم.. إطلاق نار داخل الضاحية!

أفادت المعلومات عن سماع إطلاق نار كثيف من جهة مستديرة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولم تُعرف حتى الآن أسباب إطلاق النار الذي أثار حالة من الهلع في صفوف القاطنين هناك.