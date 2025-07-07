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لبنان

مساء اليوم.. إطلاق نار داخل الضاحية!

Lebanon 24
07-07-2025 | 15:07
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أفادت المعلومات عن سماع إطلاق نار كثيف من جهة مستديرة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
ولم تُعرف حتى الآن أسباب إطلاق النار الذي أثار حالة من الهلع في صفوف القاطنين هناك.
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