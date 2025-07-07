وزير خارجية فرنسا: باريس تواصل دعم لبنان لاستعادة إستقراره

قال وزير خارجية ، اليوم الإثنين، إنَّ بلاده تواصل دعم للتأكد من أنه سيستعيدُ استقراره.

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وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، قال إنَّه تم إجراء مُشاورات جيدة مع المبعوث الأميركيّ توماس برّاك، وأضاف: "لبنان وسوريا في قلب مشاغلنا".

على صعيدٍ آخر، قال بارو إنهُ "على وقف دعم المجموعات التي أغرقت بالفوضى"، وأضاف: "نطلب تعهدات من إيران حول برنامجها الصاروخي، إذ أن بعض صواريخ إيران يمكن أن تطال أراضي وفرنسا".