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لبنان

وزير خارجية فرنسا: باريس تواصل دعم لبنان لاستعادة إستقراره

Lebanon 24
07-07-2025 | 15:14
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قال وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، اليوم الإثنين، إنَّ بلاده تواصل دعم لبنان للتأكد من أنه سيستعيدُ استقراره.
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وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، قال بارو إنَّه تم إجراء مُشاورات جيدة مع المبعوث الأميركيّ توماس برّاك، وأضاف: "لبنان وسوريا في قلب مشاغلنا".
 
على صعيدٍ آخر، قال بارو إنهُ "على إيران وقف دعم المجموعات التي أغرقت الشرق الأوسط بالفوضى"، وأضاف: "نطلب تعهدات من إيران حول برنامجها الصاروخي، إذ أن بعض صواريخ إيران يمكن أن تطال أراضي أوروبا وفرنسا".
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