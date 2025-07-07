إشتباك مسلحّ عند الحدود مع سوريا.. هذا ما فعله "مهرّبون"!

اندلع إشتباك مسلح، مساء الإثنين، بين عناصر السوري ومُسلّحين عند الحدود وتحديداً على جسر مخيبر.

Advertisement

وذكرت معلومات " " أنَّ الإشتباك تخلله إستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة وذلك على خلفية قيام مُسلحين بتهريب صهريج مازوت من إلى عبر معبر في المحلّة.

أيضاً، تقولُ المصادر إنَّ قوة من وصلت إلى المكان وعمدت إلى توقيف أحد المُهرّبين.