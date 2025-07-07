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لبنان

إشتباك مسلحّ عند الحدود مع سوريا.. هذا ما فعله "مهرّبون"!

Lebanon 24
07-07-2025 | 15:22
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اندلع إشتباك مسلح، مساء الإثنين، بين عناصر الأمن العام السوري ومُسلّحين عند الحدود اللبنانية السورية وتحديداً على جسر مخيبر.
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وذكرت معلومات "لبنان24" أنَّ الإشتباك تخلله إستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة وذلك على خلفية قيام مُسلحين بتهريب صهريج مازوت من لبنان إلى سوريا عبر معبر في المحلّة.
 
 
أيضاً، تقولُ المصادر إنَّ قوة من الجيش اللبناني وصلت إلى المكان وعمدت إلى توقيف أحد المُهرّبين.
 
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