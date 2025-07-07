عن زيارة برّاك... هذا ما كشفه بو صعب

وصف ، مساء اليوم، زيارة المبعوث الأميركي توم برّاك بالـ "مطمئنة".

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واعتبر في كلامه عبر "الحدث"، أنّ "المنطقة تغيرت ولا رجعة للوراء بعد اليوم وحزب الله مقتنع".



واكّد أن موضوع سلاح على الطاولة وجزء أساسي من الحوار، مشددا على أنّ "حزب الله لأول مرة يعلن استعداده للسلام".

وأشار إلى أنّ "برّاك شدد على تطبيق كامل لاتفاق "، معتبرا أنّه "غير مستفز للبنانيين ولكنه حاسم بموضوع ما هو مطلوب".