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لبنان

عن زيارة برّاك... هذا ما كشفه بو صعب

Lebanon 24
07-07-2025 | 15:26
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وصف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مساء اليوم، زيارة المبعوث الأميركي توم برّاك بالـ "مطمئنة". 
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واعتبر بوصعب في كلامه عبر "الحدث"، أنّ "المنطقة تغيرت ولا رجعة للوراء بعد اليوم وحزب الله مقتنع".  

واكّد أن موضوع سلاح حزب الله على الطاولة وجزء أساسي من الحوار، مشددا على أنّ "حزب الله لأول مرة يعلن استعداده للسلام". 
 
وأشار إلى أنّ "برّاك شدد على تطبيق كامل لاتفاق الطائف"، معتبرا أنّه "غير مستفز للبنانيين ولكنه حاسم بموضوع ما هو مطلوب".
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