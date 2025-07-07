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لبنان

جريمة في بكفيا.. العثور على امرأة مكبّلة ومقتولة داخل شقة سكنية

Lebanon 24
07-07-2025 | 15:33
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عُثر في بلدة ساقية المسك - بكفيا على امرأة في العقد السادس من العمر، داخل شقة يقطنها شخص سوري، وهي مكبّلة اليدين ومصابة بضربة بآلة حادة على الرأس، ما أدّى إلى وفاتها.
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وقد حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث وبدأت التحقيقات، فيما تولّى الطبيب الشرعي معاينة الجثة. وفي موازاة ذلك، تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحرّي لتعقّب الجاني وتوقيفه وكشف ملابسات الجريمة.
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