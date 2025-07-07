ماذا شهدت تطبيقات الدولار في لبنان؟

تبيّن أن بعض تطبيقات الدولار في أوقف تحديثاته لأرقام سعر الصرف والذي يُعتبر ثابتاً عند سعر يتراوح بين 89500 و 89700 ألف .

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وتبيّن أنَّ تحديثات الأسعار توقفت منذ أكثر من شهرين وذلك استناداً لثبات السعر، لكن الإهتمام تحوّل في التطبيقات نفسها إلى سعر الدولار في بشكل أكبر.

مصدر اقتصادي قال لـ" " إنَّ هذه التطبيقات لم تعد مؤثرة، إذ تراجع استخدامها تماماً، مشيراً إلى أنَّ الصرافين في السوق الموازية باتوا يعتمدون تسعيرة شبه موحدة لبيع وشراء الدولار على أساسها بهامش ربح يترواح بين 89700 و 90 ألف ليرة لبنانية.