Advertisement

لبنان

ماذا شهدت تطبيقات الدولار في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-07-2025 | 15:40
A-
A+
Doc-P-1388179-638875250136057068.jpg
Doc-P-1388179-638875250136057068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبيّن أن بعض تطبيقات الدولار في لبنان أوقف تحديثاته منذ فترة لأرقام سعر الصرف والذي يُعتبر ثابتاً عند سعر يتراوح بين 89500 و 89700 ألف ليرة لبنانية.
Advertisement
 
وتبيّن أنَّ تحديثات الأسعار توقفت منذ أكثر من شهرين وذلك استناداً لثبات السعر، لكن الإهتمام تحوّل في التطبيقات نفسها إلى سعر الدولار في سوريا بشكل أكبر.
 
مصدر اقتصادي قال لـ"لبنان24" إنَّ هذه التطبيقات لم تعد مؤثرة، إذ تراجع استخدامها تماماً، مشيراً إلى أنَّ الصرافين في السوق الموازية باتوا يعتمدون تسعيرة شبه موحدة لبيع وشراء الدولار على أساسها بهامش ربح يترواح بين 89700 و 90 ألف ليرة لبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بيع دولارات وشراء ليرة.. ماذا يشهد السوق؟
lebanon 24
08/07/2025 01:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تغييرات كبيرة.. ماذا تشهد الساحة الفلسطينية في لبنان؟
lebanon 24
08/07/2025 01:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا سيشهد لبنان بعد رفع "عقوبات سوريا"؟ خبيرٌ يتحدّث
lebanon 24
08/07/2025 01:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما شهده الدولار بعد "ضربة إيران"!
lebanon 24
08/07/2025 01:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2025-07-07
17:12 | 2025-07-07
16:55 | 2025-07-07
16:52 | 2025-07-07
16:44 | 2025-07-07
16:30 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24