الجيش يوقف أحد المسلحين الذين ظهروا خلال إحدى المناسبات في بيروت

Advertisement

بتاريخ 7 /7 /2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة من قبل لملاحقة مسلحين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط - بتاريخ 4 /7 /2025، أوقفت دورية من المديرية على - المواطن (ا.ف.) الذي كان من بين المسلحين المذكورين، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص.