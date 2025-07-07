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لبنان

الجيش يوقف أحد المسلحين الذين ظهروا خلال إحدى المناسبات في بيروت

Lebanon 24
07-07-2025 | 16:11
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 7 /7 /2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة من قبل مديرية المخابرات لملاحقة مسلحين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط - بيروت بتاريخ 4 /7 /2025، أوقفت دورية من المديرية على طريق جزين - جباع المواطن (ا.ف.) الذي كان من بين المسلحين المذكورين، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا. 

سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
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