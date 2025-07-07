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لبنان

في طرابلس.. إطلاق مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة

Lebanon 24
07-07-2025 | 16:05
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أعلنت جمعية "تيرو" للفنون ومسرح "إسطنبولي" عن تنظيم الدورة الرابعة من مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في مدينة طرابلس، وذلك في الفترة الممتدة بين 12 و13 تموز الجاري، حيث تُقام فعاليات المهرجان بالمسرح الوطني اللبناني المجاني وتحمل هذه النسخة اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، تكريماً لمسيرتها الفنية.
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ويُقام المهرجان هذا العام تحت شعار "الفن السابع بيجمعنا"، ويشهد مشاركة 23 فيلماً منوعاً بين الروائي والوثائقي والتحريك، تمثل 15 دولة، من بينها مصر، تركيا، الجزائر، العراق، المغرب، سلطنة عمان، فلسطين، المكسيك، الإمارات، فرنسا، إيرلندا، تونس، البحرين، سوريا ولبنان.

وفي تصريح له، أكّد الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسس المسرح الوطني اللبناني والحائز على جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية، أن المهرجان يُمثّل "تحية من صور إلى أهلنا في غزة وفلسطين"، مضيفاً أن "استمرار المهرجانات وعروض الأفلام والورش التدريبية المجانية، رغم كل الأزمات، يشكّل مساحة للتلاقي وفرصة للجمهور للتعرّف إلى ثقافات متنوعة، إضافة إلى تخصيص أفلام تعكس حقيقة القضية الفلسطينية أمام العالم من خلال الفن السابع".

ويهدف المهرجان إلى دعم السينما المحلية، وتعزيز التبادل الثقافي، وتنظيم ورش تدريبية وندوات وجلسات نقاش مع المخرجين المشاركين، مع إفساح المجال أمام عرض مشاريع طلابية سينمائية.

وفي سياق متصل، تم الإعلان عن موعد إعادة افتتاح "سينما الكوليزيه" التاريخية في شارع الحمرا ببيروت، بعد عقود على إقفالها، لتتحول إلى "المسرح الوطني اللبناني"، في خطوة تُعدّ محطة ثقافية مهمة للعاصمة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع التحضير لإطلاق "مهرجان لبنان المسرحي الدولي للمونودراما" في 13 أيلول المقبل، بمشاركة فرق مسرحية عربية ودولية.
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