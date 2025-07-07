27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-07-2025
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "
معاريف
" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إن "سكان مُستوطنة المطلة
الإسرائيلية
المُحاذية للبنان، غاضبون جداً من استعراض قام به
حزب الله
عند الحدود بين
لبنان
وإسرائيل وذلك بمناسبة
ذكرى عاشوراء
".
Advertisement
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
إنَّ الغضب سيطر على أوساط سكان المستوطنة إثر وصول مئات من عناصر "حزب الله" إلى قرية كفركلا المُقابلة للمطلة خلال الساعات الماضية، وإقامة ما تم وصفه بـ"استعراض قوة".
وكشف التقرير أن سكان المُستوطنة وثقوا مسيرة "حزب الله"، فيما زعم بعضهم أنهم تعرفوا على عناصر من "الحزب" بين المُشاركين، وأضاف: "كذلك، تُظهر مقاطع الفيديو بعض المشاركين وهم يلوحون بأعلام حزب الله الصفراء".
بدوره، قال العقيد (احتياط) في الجيش
الإسرائيلي
دوبي عميتاي، وهو من سكان المطلة: "مُؤخراً، جرى تجمع في قرية كفركلا اللبنانيّة، بالقرب من الحدود. ظاهرياً، كان هذا التحرك تحت ستار يوم
عاشوراء
، لكنه في الواقع كان استعراضاً للقوة من قبل عناصر حزب الله".
وبحسب سكان المطلة، فقد تبيّن خلال الحرب أن قرية كفركلا بأكملها كانت تستخدم كموقع عسكري خفي من قبل "حزب الله" تحت صورة قرية مدنية، إذ تم العثور على البنية التحتية لـ"حزب الله" في كل منزل تقريباً.
وهنا، يقول عميتاي: "الآن، ومع عودة السكان إلى منازلهم، يجب على الجيش الإسرائيلي ألا يسمح بواقعٍ يتجمع فيه عناصر حزب الله أمام أعيننا، وكأن شيئاً لم يكن".
وأضاف: "هذا هجومٌ مباشر على الأمن. إذا لم يتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءاتٍ وقائيةً واضحة، فقد نعود إلى سياسة الاحتواء المتساهلة والمتهورة التي اتبعناها عشية السابع من تشرين الأول 2023".
وسبق للجيش الإسرائيلي أنَّ قال إن ما حصل في كفركلا كان عبارة عن موكبٍ مدني على بُعد كيلومترٍ واحداً تقريباً من الحدود الإسرائيلي، وجاء إحياء لذكرى عاشوراء، وأضاف: "أشرفت قوات الجيش الإسرائيلي على الفعالية، وقد عززت انتشارها في المطلة خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب ما حصل".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لهذا السبب تستخدم إيران تكتيك "حزب الله" ضدّ إسرائيل
Lebanon 24
لهذا السبب تستخدم إيران تكتيك "حزب الله" ضدّ إسرائيل
08/07/2025 01:50:52
08/07/2025 01:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الأسباب لا تزال إسرائيل قلقة من سلاح جوّ "حزب الله"
Lebanon 24
لهذه الأسباب لا تزال إسرائيل قلقة من سلاح جوّ "حزب الله"
08/07/2025 01:50:52
08/07/2025 01:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تسليم السلاح والضمانات بالتزام "وقف النار" يعلّقان الأمور و"حزب الله"على موقفه
Lebanon 24
تسليم السلاح والضمانات بالتزام "وقف النار" يعلّقان الأمور و"حزب الله"على موقفه
08/07/2025 01:50:52
08/07/2025 01:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": نصف المتاجر أغلقت أبوابها في تل أبيب بسبب الضربات الإيرانية والأسواق فارغة
Lebanon 24
"معاريف": نصف المتاجر أغلقت أبوابها في تل أبيب بسبب الضربات الإيرانية والأسواق فارغة
08/07/2025 01:50:52
08/07/2025 01:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
تابع
قد يعجبك أيضاً
ملفّات تقدّمت على الملف اللبناني
Lebanon 24
ملفّات تقدّمت على الملف اللبناني
17:20 | 2025-07-07
07/07/2025 05:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع منسوب الخوف جنوباً
Lebanon 24
إرتفاع منسوب الخوف جنوباً
17:12 | 2025-07-07
07/07/2025 05:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين
16:55 | 2025-07-07
07/07/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إحياء ذكرى انطون سعادة في أميون
Lebanon 24
إحياء ذكرى انطون سعادة في أميون
16:52 | 2025-07-07
07/07/2025 04:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ألقتها طائرات مُسيرة.. انفجار قنابل صوتية إسرائيلية في كفركلا
Lebanon 24
ألقتها طائرات مُسيرة.. انفجار قنابل صوتية إسرائيلية في كفركلا
16:44 | 2025-07-07
07/07/2025 04:44:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
03:00 | 2025-07-07
07/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
13:20 | 2025-07-07
07/07/2025 01:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
06:16 | 2025-07-07
07/07/2025 06:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
09:30 | 2025-07-07
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
11:01 | 2025-07-07
07/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:20 | 2025-07-07
ملفّات تقدّمت على الملف اللبناني
17:12 | 2025-07-07
إرتفاع منسوب الخوف جنوباً
16:55 | 2025-07-07
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين
16:52 | 2025-07-07
إحياء ذكرى انطون سعادة في أميون
16:44 | 2025-07-07
ألقتها طائرات مُسيرة.. انفجار قنابل صوتية إسرائيلية في كفركلا
16:30 | 2025-07-07
"تغيير نظام إيران".. إقرأوا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
فيديو
بالفيديو.. محاكاة مذهلة من وكالة ناسا تظهر كيف يبدو الدخول إلى ثقب أسود
Lebanon 24
بالفيديو.. محاكاة مذهلة من وكالة ناسا تظهر كيف يبدو الدخول إلى ثقب أسود
10:09 | 2025-07-07
08/07/2025 01:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
03:11 | 2025-07-07
08/07/2025 01:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
23:37 | 2025-07-06
08/07/2025 01:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24