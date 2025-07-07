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لبنان

ألقتها طائرات مُسيرة.. انفجار قنابل صوتية إسرائيلية في كفركلا

Lebanon 24
07-07-2025 | 16:44
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أقدم العدو الإسرائيلي، ولأكثر من مرّة، على إلقاء قنابل صوتية على منطقة "هورا" عند أطراف بلدة كفركلا - جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات أن عملية إلقاء القنابل جاءت بواسطة الطائرات المُسيرة التي تُحلق في أجواء المنطقة.
 
كذلك، أفادت مصادر ميدانية بأن العدو الإسرائيلي استهدف بواسطة "قنبلة متفجرة"، مُجسم "يا حسين" المثبت على أعلى تلة في كفركلا، ما أسفر عن تضرره بشكلٍ مُباشر.
 
 
 
 
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