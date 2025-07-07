ألقتها طائرات مُسيرة.. انفجار قنابل صوتية إسرائيلية في كفركلا

أقدم العدو ، ولأكثر من مرّة، على إلقاء قنابل صوتية على منطقة "هورا" عند أطراف بلدة كفركلا - .

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وذكرت المعلومات أن عملية إلقاء القنابل جاءت بواسطة الطائرات المُسيرة التي تُحلق في أجواء المنطقة.

كذلك، أفادت مصادر ميدانية بأن العدو الإسرائيلي استهدف بواسطة "قنبلة متفجرة"، مُجسم "يا حسين" المثبت على أعلى تلة في كفركلا، ما أسفر عن تضرره بشكلٍ مُباشر.