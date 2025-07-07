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لبنان

إحياء ذكرى انطون سعادة في أميون

Lebanon 24
07-07-2025 | 16:52
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أحيت منفذية الكورة في الحزب السوري القومي الاجتماعي الذكرى السنوية لاستشهاد أنطون سعاده، في الثامن من تموز، من خلال احتفال تكريمي أقيم في قاعة جمعية النهضة العمرانية في أميون، برعاية وحضور رئيس الحزب ربيع بنات، وبمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، وحشد من الحزبيين وأبناء الكورة والجوار.
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تخلل اللقاء كلمات استعرضت مبادئ العقيدة التي آمن بها سعاده، والتأكيد على التمسك بها، مع التذكير بكلماته الشهيرة: "هذه الليلة سيعدمونني، أما أبناء عقيدتي فسينتصرون، وسيكون انتصارهم انتقامًا لموتي".

واختُتمت المناسبة بجولة على ضريح الشهداء، تكريمًا لذكراهم وتأكيدًا على الاستمرار في النهج والمبادئ.
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