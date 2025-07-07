إحياء ذكرى انطون سعادة في أميون

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أحيت منفذية في الذكرى السنوية لاستشهاد أنطون ، في الثامن من ، من خلال احتفال تكريمي أقيم في قاعة العمرانية في ، برعاية وحضور ، وبمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، وحشد من الحزبيين وأبناء الكورة والجوار.تخلل اللقاء كلمات استعرضت مبادئ العقيدة التي آمن بها سعاده، والتأكيد على التمسك بها، مع التذكير بكلماته الشهيرة: "هذه الليلة سيعدمونني، أما أبناء عقيدتي فسينتصرون، وسيكون انتصارهم انتقامًا لموتي".واختُتمت المناسبة بجولة على ، تكريمًا لذكراهم وتأكيدًا على الاستمرار في النهج والمبادئ.