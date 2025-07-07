بو عاصي: جهابذة الدستور الجدد لم يكلفوا أنفسهم قراءة مادة منه

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عبر منصة "اكس": "جهابذة الجدد مش مكلّفين خاطرهم يقرو شي مادة منّه. غاطسين بالجهل والنجاسة والتذاكي... يا جماعة الخير، المادة ٥٢ بتقول: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد ...". الأوراق المتبادلة مع السفير برّاك معاهدة دولية بين واميركا وفقاً للقانون الدولي؟ شو يا شباب؟ أم سياسة عامّة مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً كما تنص المادة ٦٥: "تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ومن الصلاحيات التي يمارسها السياسة العامة للدولة في جميع المجالات...". وحياة معزّتكن إذا سكتّوا ما حدا بيعتب".

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