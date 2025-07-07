Advertisement

لبنان

بو عاصي: جهابذة الدستور الجدد لم يكلفوا أنفسهم قراءة مادة منه

Lebanon 24
07-07-2025 | 14:13
A-
A+
Doc-P-1388207-638875294002295425.jpg
Doc-P-1388207-638875294002295425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر منصة "اكس": "جهابذة الدستور الجدد مش مكلّفين خاطرهم يقرو شي مادة منّه. غاطسين بالجهل والنجاسة والتذاكي... يا جماعة الخير، المادة ٥٢ بتقول: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية...". الأوراق المتبادلة مع السفير برّاك معاهدة دولية بين لبنان واميركا وفقاً للقانون الدولي؟ شو يا شباب؟ أم سياسة عامّة مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً كما تنص المادة ٦٥: "تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ومن الصلاحيات التي يمارسها السياسة العامة للدولة في جميع المجالات...". وحياة معزّتكن إذا سكتّوا ما حدا بيعتب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بو عاصي: من لا يعترف بسيادة لبنان فليرحل
lebanon 24
08/07/2025 01:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بيار بو عاصي: قبل إعادة الإعمار فينا نحكي عن وقف الدمار؟
lebanon 24
08/07/2025 01:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي: لدعم لبنان في مطلبه ترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل
lebanon 24
08/07/2025 01:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كم تبلغ تكلفة كسوة الكعبة وما المواد المستخدمة في صناعتها؟
lebanon 24
08/07/2025 01:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2025-07-07
17:12 | 2025-07-07
16:55 | 2025-07-07
16:52 | 2025-07-07
16:44 | 2025-07-07
16:30 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24